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Польські священики спалили книги про Гаррі Поттера

01.04.2019

Польские священники сожгли книги про Гарри ПоттераСвященики палили книги в Кошаліні.

Католицькі священики в північній Польщі спалили книги, які вони вважають блюзнірськими, в тому числі книги з серії про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера.

Ввангельская група “Fundacja SMS Z NIEBA” опублікувала фотографії спалення на своїй сторінці в Facebook.

Священики палили книги в місті Кошалін в неділю. На фото також видно, що у вогонь потрапили статуетка слона і маска африканського племені.

У своєму повідомленні група виправдовує свої дії біблійними цитатами, які засуджують магію. Група поширює християнські повідомлення через SMS.

Книги про Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг вважаються найпопулярнішими художніми творами в історії – в усьому світі було продано понад 500 млн примірників.

Польские священники сожгли книги про Гарри Поттера

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