Смертельне ДТП з Зайцевої: у справі стався різкий поворот

У Харківський апеляційний суд надійшло кримінальне провадження за звинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельному ДТП на вулиці Сумській.

Як повідомляє прес-служба суду, справа буде розглядатися у складі трьох суддів.

«1 квітня 2019 року у виробництво Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова за фактом трагічної ДТП 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечникова. Після зіткнення автомобілів Lexus і Volkswagen загинули шестеро пішоходів, ще п’ятеро травмовані», – сказано в повідомленні.

Відомо, що кримінальну справу буде розглядати колегія суддів: головуючий у справі — суддя Володимир Протасов, судді – Грошева Олена і Вікторія Яковлєва.

Журналіст Тетяна Доцяк в Facebook зазначила, що суддю Протасова адвокати називають «принциповим і таким, що не піддається впливу».

Також вона додала, що суддю Яковлєву швидше за все відведуть, тому що вона розглядала апеляцію щодо запобіжного заходу Дронову, та не має права тепер розглядати апеляцію по справі.

«Замість них можуть поставити Савенко або Савченко. Про Савченко пам’ятаю таке: коли Енгибаряну в апеляції замінили тюремне ув’язнення на умовний строк (фактично відпустили), Савченко тоді був у трійці суддів, і єдиний із трьох, хто з цим не погодився і написав особливу думку, де пояснив, чому він не погоджується на умовний термін Енгибаряну», – розповіла Доцяк.