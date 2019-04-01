У НАТО відповіли Порошенку про наміри щодо ПДЧ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь на листа президента України Петра Порошенка стосовно наміру порушити питання про надання Україні плану дій щодо членства в альянсі (ПДЧ) заявивши, що пріоритетом для Києва мають бути реформи.

Коментуючи в понеділок у Брюсселі листа Петра Порошенка від 16 березня, в якому глава Української держави привітав генсека НАТО з 60-річчям і заявив про намір порушити питання про ПДЧ на саміті в Лондоні, Єнс Столтенберг сказавши: «Я вдячний за привітання з днем народження від президента Порошенка. Доки я молодший за НАТО, я почуваюся молодим».

Водночас, говорячи про надання Києву ПДЧ, генсек альянсу сказавши: «Коли йдеться про Україну і членство в НАТО, ми визнаємо амбіції та прагнення України стати членом НАТО. Ми працюємо з Україною з тим, щоб допомогти просуватися вперед у напрямку трансатлантичної інтеграції, щоб допомогти Україні фокусуватися на найважлівішому. А це — реформи».

Є.Столтенберг нагадав, що для цього є різні формати та програми. «Ми віримо, що в основному фокусі мають бути реформи, продовження модернізації та зміцнення інституцій у секторі безпеки та оборони, включно з боротьбою з корупцією», — переконаний генсек НАТО.

Нагадаємо, Петро Порошенко у листі Столтенберга написавши: «З огляду на ті, що Україна стоїть на найпередовішій лінії захисту євроатлантичного співтоваріства, я вважаю, що союзники можуть використати лондонській саміт НАТО, який відбудеться цього року, як сприятливу можлівість для початку предметної дискусії щодо підвищення рівня нашого партнерства, включно з наданням Україні ПДЧ».