Очевидець розповів про вибуховий ПП з дітьми в Запоріжжі

У Запоріжжі 13-річний школяр загинув у результаті вибуху гранати, яку він з приятелем знайшов на вулиці. Подробиці трагедії розповів очевидець Олександр, біля приватного будинку якого сталася НП.

Вдень 31 березня чоловік знаходився в кімнаті. «Раптом як рвоне, у мене аж волосся стало дибки! Я на вулицю, дивлюся – біля паркану на боці лежить хлопчик. По обличчю і грудях у нього текла кров. Тут же не землі невелика свіжа воронка», – згадує страшний момент Олександр.

Поруч знаходився ще один хлопчина. За словами чоловіка, зовні у нього не було ніяких травм, але дитина була в шоці.

«Питаю його: «Що сталося?» А він мовчить, губи трусяться, соплі течуть. Вже пізніше з’ясувалося, що за інтернатом, навпроти міської лікарні №9, діти знайшли гранату. Взяли з собою і один з них потім її кинув», – зазначив очевидець.

За словами Олександра, на місці НП зібралося більше сотні людей. «Поліція і швидка прибутку протягом декількох хвилин. Дітей відвезли в лікарню, а поліцейські огородили місце і почали виймати осколки, якими посікло паркан і ворота гаража», – зазначив Олександр.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Запорізькій області, незважаючи на всі зусилля, врятувати старшого хлопчика не вдалося. Життя іншого 12-річного школяра ніщо не загрожує.

У поліції зазначили, що вибухонебезпечний предмет (що конкретно вибухнуло – встановлять експерти) діти виявили поруч з одним із житлових будинків. Хто і з якою метою залишив там пекельний пристрій, на даний момент невідомо.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.