Reuters видалив статтю про $400 тисяч для зустрічі Порошенка з Трампом

Міжнародне агентство новин Reuters видалило матеріал про те, що українська сторона нібито заплатила гроші за те, щоб продовжити зустріч президента Петра Порошенка з Дональдом Трампом.

Як повідомляє «Європейська правда», агентство розмістило окреме повідомлення про відкликання відповідного матеріалу в своїй відкритій стрічці новин.

«Матеріал від 23 травня 2018 року під назвою «Україна сплатила адвокату Трампа Коену, щоб організувати переговори в Білому домі BBC», вилучений після попередження з боку BBC про те, що її повідомлення було некоректним», – йдеться в повідомленні Reuters.

Нагадаємо, британська телерадіомовна корпорація ВВС вибачилася і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.

У статті, опублікованій в травні минулого року, стверджувалося, що адвокату Трампа Майкла Коена було перераховано $400 тисяч. Стаття згодом була видалена з сайту.