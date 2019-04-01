В Україні підвищили зарплату патрульним поліцейським

Патрульним поліцейським в Україні підвищили заробітну плату. Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Євген Жуков в Facebook.

«Хочу поділитися деякими цифрами після першого мотиваційного пакету Міністерства внутрішніх справ та ініціативи міністра Арсена Аваков особисто! Напишу по патрульної поліції в режимі було — стало. Грошове забезпечення, яке приходить, як кажуть, «на руки» за вирахуванням всіх податків», — йдеться в повідомленні.

Так, патрульні, які працюють у містах з населенням менше мільйона, отримували 8100, а тепер стало — 10100. У містах з населенням понад 1 мільйон отримували — 10100, а тепер – 12100, в Києві: було — 10100, стало — 13100.

«А у підрозділів «ТОР» — ще більше! Ці цифри — це мінімум. А далі, враховуючи посаду, — більше! Плюс — премії за різні подвиги і заслуги», — підкреслив Жуков.

Крім того, він повідомив, що за реєстрацію дачі автоматично хабара передбачається 1000 гривень премії.

Також заступник голови патрульної поліції зазначив, що вирішується питання із забезпеченням правоохоронців житлом.

«Багато скептики кажуть, що це брехня і обіцянки. Незважаючи на це, патрульні вже оформляють документи і незабаром перші вже зможуть заселятися і платити за свою квартиру 4 тис. гривень в місяць, залежно від розміру житла, на 20 років. І цим займається вже створений відділ по житловому забезпеченню», — підсумував Жуков.