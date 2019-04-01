Одну з вулиць Києва перейменують на честь Маккейна

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із удовою сенатора Джона Маккейна. Під час зустрічі він пообіцяв найближчим часом назвати вулицю в Києві на честь сенатора Маккейна.

Про це Петро Порошенко повідомив у Twitter.

Вдова сенатора Сінді Маккейн прибула до Києва в рамках місії спостерігачів за проведенням виборів Президента. В рамках візиту відбулася зустріч Петра Порошенка і Сінді Маккейн, на якій він пообіцяв вдові назвати вулицю Києва на честь сенатора Маккейна.

«Для мене велика радість сьогодні в Києві зустрітися з Сінді Маккейн, дружиною великого друга України, сенатора Джона Маккейна. Роль сенатора Маккейна в розвитку нової незалежної України надзвичайно велика. Вже найближчим часом одній з вулиць столиці буде присвоєно ім’я сенатора», — написав він у Twitter.