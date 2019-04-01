В ДКСУ підрахували скільки мільярдів гривень не добрав у березні держбюджету України

Загальний фонд отримав 77,37 млрд грн – щодо недовиконання плану склало 7,4%.

Згідно з інформацією Держказначейства, доходи держбюджету за січень-березень 2019 року склали 210,507 млрд грн, що нижче плану на 4,9% і вище минулорічного показника за цей період на 8,7%. У тому числі, доходи загального фонду держбюджету в січні-березні 2019 року склали 178,19 млрд грн, що на 8,2% менше в порівнянні з очікуваним показником і на 1,5% більше в річному обчисленні, вказує ДКСУ.

Держказначейство уточнює, що податкові надходження в березні поточного року склали 47,533 млрд грн, що на 2,3% менше плану. Митниця також перерахувала до держбюджету минулого місяця на 9,6% менше, ніж очікувалося, — 27,554 млрд грн.

Відшкодування ПДВ знизилась до 12,598 млрд грн порівняно з 13,05 млрд грн у лютому-2019, тоді як у березні-2018 цей показник був на рівні 10,096 млрд грн, наголошується в матеріалах ДКСУ.

В цілому березневий план з ГФС недовиконаний на 5,1%, а до березня минулого року зростання склало 6,5%, свідчать дані відомства. Згідно з даними Держказначейства, в січні-березні-2019 надходження по податках склали 96,493 млрд грн, що на 7,8% нижче плану. Митні надходження за цей період також показали негативний тренд – 9,5% недодовыполнение плану при загальній сумі 75,638 млрд грн. План з ГФС недовиконаний в січні-березні 2019 року на 8,6%.

Доходи місцевих бюджетів у березні 2019 року до березня минулого зросли на 9,2% — до 21,54 млрд грн, а надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) збільшилися на 21,8% — до 21,311 млрд грн, вказує ДКСУ. Доходи держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, у тому числі загального фонду – 928,51 млрд грн, витрати – 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.