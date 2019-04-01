МВС готує водіям кілька нововведень

Поліція планує суттєво реформувати надання адміністративних послуг водіям, що відображено в новому законопроекті, розміщеному на сайті МВС. Зокрема, водії отримають права з електронними чіпами, а боржники не зможуть продати авто поки не погасять борги.

Нові категорії та електронний чіп

Водіям-новачкам або тим, хто втратив права, поліція пропонує видавати посвідчення з електронним чіпом. Це необхідно для того, щоб виключити підробку документа.

Крім того, поліція хоче ввести нові категорії водіїв. Так, заплановані окремі права на мопеди зі швидкістю до 50 км/год, квадроцикли, трамваї і тролейбуси. Ці нововведення відповідають вимогам ЄС.

Строк дії посвідчень для водіїв, які задіяні в пасажирських і вантажних перевезеннях, хочуть знизити до п’яти років. Після цього водії будуть зобов’язані відвідати лікарню, щоб перевірити своє здоров’я. Якщо зі здоров’ям порядок, то тоді їм видадуть нові права.

Бій боржникам

МВС має намір заборонити боржникам, наприклад, за аліментами, здійснювати операції з автомобілями. Боржників будуть обчислювати по базі Єдиного держреєстру. Тільки після оплати боргу можна буде купувати і продавати машини.

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Списки

Центри спеціального навчання, атестовані автоінструктор і автошколи будуть зведені реєстри, щоб будь-хто швидко і безкоштовно їх перевірив. Буде створена база перевізників, що транспортують небезпечні вантажі.

Підвищення вартості адмінпослуг

Поліція хоче брати більше грошей з автомобілістів за надані їм адміністративні послуги. Так, якщо зараз реєстрація автомобіля і малотоннажного пасажирського транспорту коштує менше 500 грн, то скоро вона може збільшитися до 1100 грн.

Законопроект, що передбачає ці та ряд інших важливих для водіїв нововведень, зараз знаходиться на загальнонародному обговоренні. Будь-який бажаючий може висловити свої побажання. Потім його внесуть на розгляд депутатів Верховної Ради. Вступити в силу він може наприкінці поточного року або на початку наступного року.