У Римі придумали, як позбутися від «екологічної мафії»

Мер Риму анонсувала новий заборону.



Мер Риму Вірджинія Раджі оголосила, що збирається ввести в Римі заборона на одноразові пластикові вироби: посуд, упаковку для їжі, стаканчики і так далі. Крім турботи про довкілля мерією рухає бажання позбутися від так званої «екологічної мафії» – злочинних угруповань, які наживаються на утилізації відходів.

Мерія розраховує, що якщо в Римі стане значно менше сміття (а одноразовий пластик зараз складає більше 60% сміття в центрі міста), «экомафия» втратить інтерес до Риму або навіть буде змушена припинити свою діяльність.

«Экомафия» існує не тільки в Римі, але й в інших регіонах Італії. Це приватні компанії, які займаються утилізацією відходів, часто не дотримуючись стандарти і норми безпеки (наприклад, не використовуючи необхідні фільтри при спалюванні сміття).

До того ж «экомафия» жорстко усуває конкурентів. Тільки в Римі за останні 4 місяці сталося дві пожежі на утилізаційних і переробних заводах. В результаті якийсь час сміття накопичувався на вулицях, а серед жителів міста – невдоволення. Відповіддю на це невдоволення і стала заборона на одноразові пластикові вироби. Заборона може вступити в силу вже в цьому році, якщо його схвалить міська рада.

Євросоюз вже веде боротьбу з пластиковим сміттям. Днями Європарламент схвалив заборону на використання одноразових пластикових виробів, який набуде чинності у 2021 році. Під заборону потрапить вся одноразовий посуд із пластику, трубочки для напоїв, одноразові харчові контейнери та інші пластикові вироби. Крім того, до 2030 року в ЄС будуть переробляти більше 50% всього пластику.