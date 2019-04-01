У Венесуелі виник дефіцит питної води

В супермаркетах Каракаса п’ять літрів води коштує близько 2 доларів. При цьому мінімальна місячна заробітна плата в країні становить близько шести доларів.

Жителі Венесуели зіткнулися з нестачею питної води. Від найбідніших нетрів до найбагатших районів — дефіцит води зачепила всі прошарки суспільства. Про це повідомляє Euronews.

Згідно з інформацією видання, в супермаркетах Каракаса 5-літрова пляшка коштує близько 2 доларів, що дуже дорого для малозабезпечених сімей у Венесуелі, де мінімальна місячна заробітна плата становить близько 6 доларів.

Люди, незважаючи на попередження про те, що вода не придатна для пиття, шикуються в черги, щоб запастися цієї життєво важливої рідиною.

У свою чергу, уряд президента Ніколаса Мадуро заявляє, що дефіцит води пов’язаний з тривалою посухою, а також звинувачує представите лей опозиції в саботажі її поставок.

Лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо, який у січні оголосив себе главою тимчасового уряду, звинувачує чинну владу в тому, що протягом багатьох років у країні не проводилися ремонтні роботи водопровідної системи.

Нагадаємо, великий енергетичний колапс у Венесуелі стався 7 березня. Подачу електроенергії відновлювали майже тиждень.