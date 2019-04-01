«Чекають неможливого»: Казарін передрік трагедію майбутньому президентові України

Новообраний президент України в будь-якому випадку виявиться під шквалом критики народу, який буде від нього вимагати неможливого.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі для «Крим. Реалії», яким він поділився в Twitter.



«Хто б не став президентом країни — йому доведеться непросто. Український виборець вважає головними проблемами зростання цін, тарифи і війну на Донбасі. Але ні одну з цих проблем президент вирішити не може», — вважає Казарін.

Журналіст пояснив це тим, що, по-перше, економіка є вотчиною прем’єр-міністра, по-друге, управляти цінами держава не може, а по-третє, тарифи в країні спочатку були занижені, і тільки тепер виходять на ринковий рівень.

«А ще будь-який мешканець Банковій не в силах зупинити війну. Він може її тільки програти, тому що припинити війну може лише той, хто її почав, — Кремль. В цьому і полягає трагедія майбутнього президента України. Виборець чекає від нього неможливого. А те, що президенту по силам, не користується попитом. Хто б не переміг, він стане антигероєм одразу після інавгурації», — резюмував Казарін.