Соціологи почали включати Зеленського в закриті рейтинги ще позаминулого року

Соціологи ставили шоумена Володимира Зеленського у закриті заміри рейтингу ще минулого і позаминулого року.

Його завдавали туди як людину, яка має певну довіру у суспільства. Про це в ефірі програми «Нині вже» на «Громадському» розповів заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.

Він зазначив, що соціологи надавати у рейтинги різних людей, аби подивитися, є потенціал електорального зростання чи немає. «Наша компанія однією із перших показала відкритий рейтинг Зеленського. Не ставити його не можна було, бо в людини вже є більше 5% політичного рейтингу», — зазначив соціолог.

Він додав, що Зеленський ставши лідером президентської гонки зокрема й завдяки відмові Святослава Вакарчука змагатися за посаду глави держави, оскільки після цього значна частина голосів молоді перейшла коміку.