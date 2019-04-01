Гримчак спрогнозував, що буде, якщо на виборах переможе Зеленський

“Не знаю. Я іноді думаю, що хтось голосував “проти”, хтось “по-приколу”, хтось щиро вважає, що це нове обличчя і він не маріонетка Коломойського”.

Про це в ефірі “5 каналу” сказавши заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.

“Не знаю. Я іноді думаю, що хтось голосував “проти”, хтось “по-приколу”, хтось щиро вважає, що це нове обличчя і він не маріонетка Коломойського, а сам по собі вісь такий красивий, розумний… Причин багато, бо якщо подивитися виборців Зеленського – це дуже неоднорідна структура голосів. Але сказати, що є якась головна причина – навряд чи”, – говорить чиновник.

Юрій Гримчак наголошує, що з 2015 року був масовий вкид російської пропаганди з метою довести, що Порошенко – олігарх, винен у війні, і на ній наживається. “Ці тезиси в чомусь були підхоплені українськими ЗМІ і це дало свій результат”, – підкреслив Гримчак. Він також спрогнозував, що буде, якщо на виборах переможе все ж таки Зеленський: “Я вам даю гарантію, що команда, яка зайде із Зеленським, це буде не його команда, а команда Коломойського. У нього є непогано підготовлені фахівці, які займуть ці посади, що звільняться. Хоча наш державний устрій не дозволить президенту якісь проблеми вирішити. Всі хто думали, що на наступний день всі питання будуть вирішені указом президента… нагадаю, що у нас парламентсько-президентська республіка, а годину коли укази президента малі право заміщати законодавство, якого бракувало, давно минувши.

Ми не живемо в президентській республіці, ми живемо в парламентсько-президентській. Тобто будь-які ініціативи треба буде провести через парламент”.