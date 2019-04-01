Як голосував Київ: центр за Порошенка, спальні райони за Зеленського

Президент України Петро Порошенко лідирував на виборчих дільницях в центральному районі Києва, а також деяких спальних.

У той же час Володимир Зеленський лідирував в спальних районах і в елітній Конча-Заспі.

Так згідно з даними Володимир Зеленський лідирує в таких районах: Троєщина, Виноградар, Воскресенка, Березняки, Дарниця, Харківський масив, Борщагівка і Караваєві дачі. Цікавим є те, що жителі елітного передмістя столиці у більшості підтримали шоумена. Так у Конча-Заспі за нього проголосувало 26,7% виборців, а за сусіда Петра Порошенка проголосувало 22,2% жителів. 30,6% жителів Віти-Литовської також проголосували за шоумена.

Тут Порошенко отримав 25,1%. Петро Порошенко лідирував у таких столичних районах: Оболонь, Позняки-Осокорки, Голосіївський, Святошино та центральні Печерськ, Поділ, Солом’янка та Шевченківський. У столиці в цілому лідером став Володимир Зеленський — він узяв 27,11%.