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Польща за Зеленського, Австрія за Порошенка, Естонія за Бойка: як розподілилися голоси виборців за кордоном

01.04.2019

ЦВК опрацювала 98,01% голосів із закордонних виборчих дільниць. Такі дані опубліковані на офіційному порталі відомства.

Підрахунки провели 53 126 бюлетенів. За кордоном українці віддали свою перевагу таким кандидатам, як Петро Порошенко, Володимир Зеленський і Юрій Бойко.

Зокрема, українці, які проживають в Австралії, Австрії, Греції, Італії, Іспанії, Німеччини і ряду інших країн, віддали свої голоси за чинного президента.

А, на приклад, в Грузії, Конго, Катарі, Киргизії, Латвії, Польщі, Перу та Сербії зупинили свій вибір на Зеленском.

За Бойко проголосували українці, які проживають у Молдові та Естонії.

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