Цукерберг заявив, що інтернет потребує держрегулювання

Засновник і генеральний директор Facebook Inc. Марк Цукерберг закликав уряди та регулюючі органи країн прийняти єдині нові глобальні правила щодо регулювання інтернету. Його заяву опубліковано на сайті, де компанія викладає новини та прес-релізи. Ті ж самі тези він озвучилряду західних видань.

Щоб протистояти широкого спектру загроз, що нависли над суспільством, урядам необхідно грати більш активну роль [в управлінні інтернетом], одночасно дотримуючись баланс у питанні Свободи вираження. Цукерберг у своїй заяві виділяє чотири широких сегмента, в яких, як він вважає, необхідно нове регулювання:

1. Координування контенту, в якому присутні ненависницькі або насильницькі ідеї,

2. Введення правил щодо матеріалів про вибори,

3. Збереження конфіденційності персональних даних,

4. Рішення проблем з перенесенням даних на інші платформи. Необхідно дозволити людям переміщати свою інформацію від сервісу до сервісу, тому повинен існувати загальний стандарт, який можуть використовувати інтернет-компанії.

У всіх цих сферах, Цукерберг впевнений, потрібно «нове регулювання».

«Я вважаю, що ми потребуємо більш активної ролі урядів і регулюючих органів [координації інтернету]. Оновлюючи правила для Мережі, ми можемо зберегти найкраще, що в ній є: для людей — свободу самовираження, а для підприємців — створювати нові речі, а також захищати суспільство від більш глобальної шкоди», — сказав Цукерберг.

У зв’язку з цим Цукерберг пропонує встановлювати стандарти, що регулюють поширення шкідливого контенту іншим органам. «Регулювання може встановити базові орієнтири для того, що заборонено, і зажадати від компанії створити систему, яка дозволить звести до мінімуму шкідливий контент», — зазначає Цукерберг.

Крім того, за словами засновника соцмережі, вирішити, чи є реклама політичної, не завжди просто». «Наші системи були б більш ефективними, якби регулювання створювало загальні стандарти для перевірки політичних суб’єктів», — підкреслює він.

Цукерберг також виступає за всеосяжне регулювання у відповідності з Загальним регламентом про захист персональних даних (GDPR) ЄС. На його думку, більша кількість країн має вжити відповідні норми і правила в якості загальної основи.