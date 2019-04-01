У Криму за тиждень сталося майже 100 пожеж

У Криму за минулий тиждень було ліквідовано 96 пожеж, дві людини загинули.

Про це пише “Крим Реалії”, посилаючись на прес-службу управління МНС Росії по Криму.

«Було ліквідовано 96 пожеж, 26 з них – загоряння сухої рослинності в природному середовищі. У гірничо-лісовій зоні проведено дві пошуково-рятувальні операції, надано допомогу двом туристам.

На водних об’єктах подій не зафіксовано. На пожежах було врятовано дві людини, евакуйовано 50 осіб, дві людини загинули», – йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією відомства, за минулий тиждень кримські рятувальники 10 разів залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, в результаті оперативних дій було врятовано 15 осіб і, три людини загинули.