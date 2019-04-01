В Італії розіграють у лотерею будинок

Будинок знаходиться неподалік від Національного парку Гран-Сассо. Зараз його здають на Airnbnb за ціною € 82 за добу. Тут є три спальні і дві ванні кімнати. З цікавого: склепінчасті стелі, оригінальна кам’яна кладка, тераса, хороший вид з вікон.
Спочатку господарі будинку хотіли його продати, але ситуація на ринку нерухомості цьому не сприяла. Тоді винахідливі італійці придумали лотерею і спеціально під неї запустили сайт і акаунт в Instagram. Було вирішено продати 6000 квитків за € 59. Всі лотерейки розійшлися.
При цьому вартість проданих квитків перевищила ринкову вартість триповерхівки – € 320 тисяч.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Переможцю дістанеться будинок площею 120 «квадратів» і квиток на літак до Італії з будь-якої точки Європи. За друге місце домовласники подарують € 11500. Ще п’ятьом щасливчикам дістанеться по корзини з ласощами і вином з Абруццо. Розіграш обіцяють провести в цьому місяці.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», місто в Італії оголосив розпродаж будинків за один євро.
За матеріалами 34travel.me
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