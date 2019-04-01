В Італії розіграють у лотерею будинок

Будинок знаходиться неподалік від Національного парку Гран-Сассо. Зараз його здають на Airnbnb за ціною € 82 за добу. Тут є три спальні і дві ванні кімнати. З цікавого: склепінчасті стелі, оригінальна кам’яна кладка, тераса, хороший вид з вікон.

Спочатку господарі будинку хотіли його продати, але ситуація на ринку нерухомості цьому не сприяла. Тоді винахідливі італійці придумали лотерею і спеціально під неї запустили сайт і акаунт в Instagram. Було вирішено продати 6000 квитків за € 59. Всі лотерейки розійшлися.

При цьому вартість проданих квитків перевищила ринкову вартість триповерхівки – € 320 тисяч.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Переможцю дістанеться будинок площею 120 «квадратів» і квиток на літак до Італії з будь-якої точки Європи. За друге місце домовласники подарують € 11500. Ще п’ятьом щасливчикам дістанеться по корзини з ласощами і вином з Абруццо. Розіграш обіцяють провести в цьому місяці.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», місто в Італії оголосив розпродаж будинків за один євро.

За матеріалами 34travel.me

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