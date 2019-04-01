У Польщі створять склад армії США

Там будуть зберігати броньовані машини, боєприпаси і зброю.



Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив, що Альянс виділить 260 млн доларів на будівництво складу для американських військ у Польщі.

Відзначається, що база буде розміщена в селі Повидз (Великопольське воєводство). Там будуть зберігати броньовані машини, боєприпаси і зброя американської бригади.

За словами Столтенберга, інвестиція, яка отримала фінансування штаб-квартири, є ключовою завдяки близькості великого аеропорту.

“Ця інвестиція в інфраструктуру в центральній Польщі є частиною великих зусиль, які зміцнюють військову мобільність. Завдяки попереднього розміщення обладнання ми збільшимо готовність наших військ до дій. Йдеться також про здатність швидко перевозити людей, а не тільки важку техніку”, – сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що інвестиція показує, як НАТО співпрацює з США.

“Американські сили там дислокуються на основі двосторонньої угоди, але їх підтримують натовські інвестиції. Це добре для НАТО, і для нас всіх”, – додав Столтенберг.