Холодницький задекларував 2,4 млн зарплати за минулий рік

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задекларував за 2018 рік 2 млн 403 тис. 749 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи.

Про це йдеться в його електронній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Керівник САП вказав 700 тис. 975 гривень та 1 тис. 403 євро, розміщених на банківських рахунках, 34 тис. євро і 160 тис. дол. готівкою, Volkswagen Touareg 2013 року випуску вартістю 900 тис. гривень, квартиру у Вишневому площею 61,1 метр квадратний і дві земельні ділянки.