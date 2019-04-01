Економіст назвав доплати багатодітним українцям формою підкупу перед виборами

Експерт з економічних питань Віктор Скаршевський заявив, що доплати, які призначили українським сім’ям з великою кількістю дітей з 1 квітня, є однією з форм непрямого підкупу електорату перед проведенням другого туру виборів.

За словами експерта, подібні аналогічні виплати пенсій перед виборами.

«Оскільки дані виплати вступили в силу навіть не 1 січня і не 1 березня, а лише 1 квітня, тобто під другий тур виборів. Таким чином, ми маємо справу з непрямим підкупом», — заявив Віктор Скаршевський.

Також він звернув увагу, що суми, які призначило Мінсоцполітики для багатодітних сімей, які не можуть бути порівнянні з такими ж виплатами до 2014 року.

Експерт вважає, що Мінсоцполітики ухвалив дане рішення через те, що немає необхідності у великій кількості фінансів, так як багатодітні сім’ї нечисленні, а виплати їм скасували ще в 2014 році. У річному обчисленні витрати на них становлять 200 мільйонів грн.

Так, Віктор Скаршевський заявив, що проблеми багатодітних українців з допомогою цих виплат не вирішуватися, «а ось додаткових голосів президенту можливо це і додасть».