Чиновник Порошенка: Майбутнє з Зеленським – раби Росії

Екс-заступник глави Адміністрації президента, директор Націнституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко вважає, що виборці кандидата в президенти Володимира Зеленського приведуть Україну «раби Росії».
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
На думку Павленка, «є тільки два варіанти майбутнього» для України.
«Або з Порошенком – в ЄС і НАТО (складно, але з кожним кроком і з кожним роком легше, в тому числі, і виправляючи помилки, в тому числі, даючи відповіді на непрості питання). Або з Зеленським (і Коломойським) – раби Росії. Стати ресурсом для геополітичних амбіцій Кремля і задовольнити почуття реваншу олігархів рабів. Вибір насправді тільки між цими варіантами», – зазначив він.
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