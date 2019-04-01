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Трагедія з нацгвардейцами в Одесі: стало відомо про першому рішенні суду

01.04.2019

В Одесі суд взяв під варту на термін 60 днів без внесення застави водія, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП з бійцями Нацгвардії.

В результаті аварії одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення, повідомляє прес-служба Київського суду міста.

«В Київський райсуд Одеси надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП в Суворовському районі міста (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). В результаті ДТП загинув військовослужбовець. Ще двоє нацгвардейцев та троє пасажирів автомобіля «Opel» отримали важкі травми», – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, водій автомобіля «Opel» з європейською реєстрацією, рухаючись по проспекту Добровольського, грубо порушив правила дорожнього руху. Здійснюючи рух на заборонний сигнал світлофора (жовтий), скоїв зіткнення з двома автомобілями, від удару його транспортний засіб відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди, що спричинило смерть однієї людини і травмування п’ятьох постраждалих.

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