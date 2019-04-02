У Києві знову можна їздити зі швидкістю 80 км/год

У Києві з сьогоднішнього дня водіям знову можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год на 17 дільницях дороги, які є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, тому що не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні. Таке рішення прийняв у жовтні минулого року Київська міська рада.

Зазначається, що відповідний дозвіл діє в теплий сезон з 1 квітня до 1 листопада.

Рухатися зі швидкістю до 80 км/год можна на наступних ділянках:

— просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

— Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідної і від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

— вул. Міська (від вул. Стеценко до Гостомельського шосе — за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);

— Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

— Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до кордону р. Києва);

— просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

— просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

— вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

— Наддніпрянське шосе;

— Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

— Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

— вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка М. до Південного мосту);

— просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

— просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславській і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту Київ — за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);

— бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

— вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

— просп. Соборності — за умови встановлення розподільчого транспортного огородження.