У Києві поліція затримала нападника на суддю, який веде справу про вбивства на Майдані

Між чоловіками ввечері на вулиці Симиренка відбувся словесний конфлікт. У результаті охоронець автостоянки металевою палицею почав наносити удари потерпілому, після чого «швидка» госпіталізувала його у лікарню. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Близько 22:00 до столичної поліції надійшло повідомлення судді районного суду, якого побивши наглядно знайомий чоловік. Після інциденту правопорушник втік. На місце події відразу прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, яка оглянула територію.

За словами заявника, він помітив, що біля автостоянки розклали вогнище. Коли вийшов на вулицю, то побачив, що охоронець паркування палив сміття. Суддя зробив чоловікові зауваження, а той схопив металеву палицю та почав наносити йому удари по руках та голові. Свідки конфлікту викликали потерпілому «швидку», а зловмисник тим часом із місця події втік.

Працівники столичної поліції встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився киянин, 1964 року народження. На даний час зловмисник надає пояснення слідчим Святошинського управління поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.