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Президентські вибори в Україні: Зеленському згадали про його жарт про російських артистів і овочах

02.04.2019

В мережі інтернет згадали про піст можливого лідера виборів президента України Володимира Зеленського, написаній п’ять років тому, щодо заборони виступів в Україні російських артистів. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в співтоваристві Рагу.чи в Facebook.

Так, у 2014 році шоумен Володимир Зеленський обурився забороною виступів в Україні російських артистів та популяризації російськомовного медіапродукту.

«Зеленський написав свою саму смішну жарт — «Коли вони забороняють в’їзд
продуктів харчування, ще можу зрозуміти …. Але коли це ми стали овочами», — так прокоментували слова на той час ще не кандидата в президенти Володимира Зеленського в мережі.

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