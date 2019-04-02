Президентські вибори в Україні: Зеленському згадали про його жарт про російських артистів і овочах

В мережі інтернет згадали про піст можливого лідера виборів президента України Володимира Зеленського, написаній п’ять років тому, щодо заборони виступів в Україні російських артистів. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в співтоваристві Рагу.чи в Facebook.

Так, у 2014 році шоумен Володимир Зеленський обурився забороною виступів в Україні російських артистів та популяризації російськомовного медіапродукту.



«Зеленський написав свою саму смішну жарт — «Коли вони забороняють в’їзд

продуктів харчування, ще можу зрозуміти …. Але коли це ми стали овочами», — так прокоментували слова на той час ще не кандидата в президенти Володимира Зеленського в мережі.