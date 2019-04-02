Результати виборів оголосять у київському «Dream Town»

У торгово-розважальному центрі Dream Town, який розташований на столичній Оболоні, збираються провести церемонію оголошення результатів президентських виборів.

Про це свідчать результати електронних торгів, опубліковані в системі електронних торгів. Dream Town став переможцем тендеру на проведення церемонії оголошення результатів виборів Президента України 2019.

Витрати на проведення церемонії попередньо оцінювалися в 670 942,72 грн. Однак Dream Town запропонував провести церемонію всього за 6 942,72 грн і став переможцем торгів.

Насправді, в Dream Town просто вирішили пожартувати таким чином в честь 1 квітня. Ми оцінили жарт і сподіваємося, що ви теж.