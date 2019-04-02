Мене особисто дуже цікавив факт того, що колаборанти перестають стріляти, коли діючий президент України приїжджає на передову.

Чесно, на донецькій кухні незрозуміло було причину, по якій не накривали градами або ще якими рсзв квадрат, де знаходилася перша особа держави, адже снарядів і техніки рф поставила для «храшданской війни» достатньо. Не знаю, що про це думають поза окупації, розповім краще те, що про це говорять в окупації представники мыгыбы дыныры. Рівень інформації — полковник, правда це чи неправда — хз.

Отже, орки прекрасно знають час і місце прибуття президента на передову, російська розвідка про це повідомляє колаборантів за 2-3 дні. Ну, а після цього починається найцікавіше

Після того, як военам дыныры повідомляють, куди президент приїхав, росіяни куратори оголошують наказ: ні одне знаряддя не має вистрілити у бік місцезнаходження першої особи України. Особливо буйних орків прибирають з лінії фронту, за невиконання наказу можуть аж до того, що розстріляти на місці. Ну а взагалі порушникам світить в’язниця мінімум.

Ні мінометники, ні гармати, ні автоматники не мають права порушити наказ, бо росіяни куратори чітко заявляють — якщо з голови президента впаде хоч одна волосина, рф потім не відмажеться. Від розуміння того, що можна накрити артилерією перша особа хвошиздского держави, але цього не дають зробити, колаборантів люто бычит. Правда, в якості заспокійливого, куратори кажуть оркам прямо: вб’єте президента, залишитеся самі проти всУ.

Статус ланцюгової собаки, яка гавкає за наказом з кремля, не влаштовує колаборантів. Але що вони можуть зробити? Вибір у них невеликий: порушили наказ — їх знищать спочатку свої, а потім всУ, не порушили наказ — значить ручні мавпи, але зате живі[принаймні поки]. Так, у багатьох пособників окупантів після приїзду глави держави в район лінії фронту, настає розчарування і розуміння того, що вони виконують функцію гарматного м’яса, декорацій з кишками і не більше того. Але і зворотної дороги немає, мирне життя вже не повернутися. І від цього у колаборантів люто палахкотить.

Росіяни куратори ж пояснюють позицію з приводу заборони на ведення вогню дуже просто: після поранень чи вбивства президента України санкції заженуть рф якщо не в кам’яний вік, то в мільярдні борги точно. А це означає, що так званої еліти рф буде як мінімум наплювати на те, як кришать на салати колаборантів і зрадників на Донбасі + що там з боєкомплектом у дынырийцев, лынырийцев та інших міфічних істот. Росіяни будуть тупо рятувати свої гроші і заб’ють на народ бимбасы. Від така проста теорема.

І неважливо, яке прізвище у президента в разі заборони на ведення вогню. Важливо те, що рф розуміє наслідки вбивства або поранення першої особи України, що рф готова в будь-який момент, тупо заради збереження грошей, злити як дыныры, так і лыныры + те, що самі колаборанти після приїздів президента України на передову або в район лінії розмежування, істеричать і виють від безсилля і розуміння — вони — це тупе безвольне м’ясо, яке не має право голосу. І це чудово, як на мене.

Мораль проста — за гроші рф зіллє будь-яку ідею. Від така духовність.

Фашик Донецький