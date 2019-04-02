«Це буде рішення народу!» У Зеленського зробили гучну заяву про вступ до ЄС і НАТО

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пропонує провести референдум перед вирішенням питання про вступ України в НАТО і Європейський Союз.

Про це заявив політконсультант і радник штабу Зеленського Дмитро Разумков, коментуючи позицію штабу президента Петра Порошенка, що у другому турі виборів його повинні підтримати проєвропейські кандидати.

«Позиція щодо євроінтеграції відображена в програмі і виступах Володимира Зеленського. Ми рухаємося в Європу. Це вибір, який зробило українське суспільство. Єдине, до чого намагаються причепитися наші опоненти, це референдум», — сказав він.

За словами Разумкова, референдуми перед вступом в НАТО та ЄС необхідні для того, щоб при зміні влади ніхто не міг «відкотити назад», «це була ідея президента, бачення парламенту, ідея прем’єр-міністра, якогось окремого міністра чи всього Кабінету міністрів».

«Це буде рішення українського народу, оскаржити яке буде дуже-дуже важко», — підкреслив радник штабу.