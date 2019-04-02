НАТО відповів на лист Порошенка про ПДЧ в Альянсі

Пріоритетом України мають бути реформи. Про це у відповідь на лист президента України Петра Порошенка щодо наміру підняти питання про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО заявив генсек організації Йенс Столтенберг.

Глава держави привітав генсека НАТО з 60-річчям і повідомив про намір підняти питання про ПДЧ на саміті в Лондоні, Столтенберг сказав: «Я вдячний за привітання з днем народження від президента Порошенко. До тих пір, як я молодший, ніж НАТО, я відчуваю себе молодим».

Столтенберг зазначив, що НАТО визнає амбіції України і працює з нею.

«Ми працюємо з Україною з тим, щоб допомогти просуватися вперед у напрямку трансатлантичної інтеграції, щоб допомогти Україні фокусуватися на найважливішому. А це – реформи», — сказав він.

Генсек наполягає на тому, що держава повинна модернізувати і зміцнювати інституції у сфері оборони і боротися з корупцією.

Що стосується Лондона, то там не буде повноцінного саміту з різними секціями, а буде коротка зустріч.

Раніше Порошенко написав генсеку НАТО: «Враховуючи, що Україна стоїть на самій передовій лінії захисту Євроатлантичного співтовариства, я вважаю, що союзники можуть використовувати лондонський саміт НАТО, який відбудеться в цьому році, як сприятливу можливість для початку предметної дискусії щодо підвищення рівня нашого партнерства, включаючи надання Україні ПДЧ».