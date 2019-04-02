Олександр Пономарьов завершив «операцію» Азмол»

Близька до одіозного нардепа з Бердянська Олександру Пономарьову компанія «Ультра ойл» напередодні виборів президента довела свою справу до кінця – позбавила державу найбільшого в Україні виробника моторних масел і мастил «Азмол»

У портфелі активів Фонду державного майна стало одним заводом менше. Як выяснилb, за три дні до виборів президента України – 28 березня – Єдиний реєстр юросіб України було внесено запис про завершення ліквідації та припинення як юридичної особи ПАТ «Азовські мастила і оливи» («Азмол»). Це було зроблено на підставі рішення господарського суду Запорізької області, який затвердив ліквідаційний баланс підприємства.

«Наданий ліквідатором на розгляд і затвердження суду звіт від 12.02.2019 відображає в собі всю повноту зроблених ліквідатором заходів по виявленню майна боржника та формування ліквідаційної маси. Ліквідатором об’єктивно встановлено, що будь-яке майно боржника в даний час відсутня, встановлений законом строк ліквідаційної процедури минув», – констатував суд, відхиливши клопотання ГФС , яка просила не приймати рішення про завершення ліквідації до проведення спеціальної перевірки.

Суд також відхилив аргументи Фонду державного майна, який пред’явив претензії до звіту ліквідатора. Але при цьому фактично ФДМ самоусунувся від продовження боротьби за підприємство, навіть не направив свого представника на фінальне засідання суду. Підсумком якого стало зникнення підприємства, в якому державі належала 100% частка номінальною вартістю 77,5 млн грн, без будь-якої компенсації за цей пакет.

Куди поділося майно «Азмолу», який ще кілька років тому носив статус володаря найбільших в країні потужностей по виробництву мастил на рівні 300 тис. тонн в рік, в кращі роки оцінювався в 50 млн доларів? Як писали, в 2016 р. у держави в особі ФДМ буквально з-під носа забрали майновий комплекс «Азмолу», який після визнання підприємства банкрутом всього за 101,5 млн грн придбала компанія «Ультра ойл» з Дніпра.

До цього заздалегідь була проведена скуповування боргів «Азмолу» з істотним дисконтом, що дозволила «Ультра ойл» отримати контроль над комітетом кредиторів.

За паперів «Ультра ойл» оформлена на запорізьку компанію з управління активами «Славутич-інвест» і Олександру Сірош-Касумову.

При цьому джерела зазначили, що за фактом компанія входить у орбіту інтересів депутата Верховної Ради Олександра Пономарьова, якого називають фактичним власником бердянського виробника масел «Агрінол» (контрольний пакет компанії оформлений на його родичів – Юрія, Руслана та Миколи Пономарьових). Зокрема, згадана КУА «Славутич-інвест» володіє 19% часткою в «Агриноле». А Сірош-Касумова рівніші була помічницею Пономарьова.

Після того, як «Азмол» був введений з-під носа ФДМ, на світло в Бердянську з’явилося нове юрособа з гучною назвою — «Азмол брітіш петрокемикалс», прозоро натякаючи на наявність у компанії профільного інвестора з Великобританії. А продукція заводу стала просуватися під британським прапором. — «Азмол брітіш петрокемикалс» був записаний у вересні 2016 р. на двох іноземців. 30% частка дісталася громадянину Великобританії, якого звуть Теренс (Террі) Дикен, а 70% – громадянину Естонії Павлу Путилову.

Путілов управляє зареєстрованої в Таллінні компанією Luboil, яка, за збігом обставин», є естонським дилером «Агринола». Що ж стосується Дикена, то він виявився маловідомим британським хіміком з маленького містечка Дадлі, який управляє крихітної сімейної мастильної компанією з гучною назвою Global Lubricants Limited.

Про масштаб його бізнесу говорить той факт, що Global Lubricants Limited у Великобританії класифікується як «micro company» з чистими активами всього в 12 тис. фунтів і статутним капіталом в 1 фунт. Цікаво також, що на сайті «Азмол брітіш петрокемикалс» говориться, що 2016 рік став важливою датою для заводу, оскільки саме тоді він отримав нову «життя» завдяки британським інвестицій. І це притому, що за станом на сьогоднішній день внесок Теренса Дикена в «Азмол брітіш петрокемикалс» становить символічні 60 тис. грн.

Єгор Кажанов