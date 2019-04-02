Після другого туру виборів Порошенко почне повертати Донбас і Крим

Президент України Петро Порошенко пообіцяв відразу ж після 21 квітня почати дуже важливий етап повернення українського суверенітету на окупований Донбас і Крим.

«Політико-дипломатичним шляхом, відразу ж після 21 квітня ми починаємо дуже важливий етап повернення українського суверенітету на окупований Донбас і Крим, через програму відновлення суверенітету на Донбасі і через міжнародну платформу забезпечення повернення Криму», – заявив Порошенко.

Також він зазначив звільнення ув’язнених на території Росії та окупованих територіях Донбасу і Криму українців.

«Ми повернемо наших хлопців і дівчат, які абсолютно беззаконно знаходяться в російських в’язницях. Ми повернемо українських військових моряків. Ми з вами. І ні секунди ми не забуваємо про вас. Ми повернемо наших бійців, які знаходяться «на підвалах» в окупованому Донбасі. Ви сильні. І все у нас вийде», – додав президент.