В Google Play кілька років ховалися шкідливі додатки: мільйони користувачів залишилися без грошей

В Google Play кілька років ховалися шкідливі програми, які допомагали хакерам красти особисті дані користувачів.

Так, в магазині додатків можна було безперешкодно кілька років качати сервіси, шпионящие за власниками пристроїв на базі Android, пише znaj.

Фахівці з організацій Security Without Borders і Motherboard виявили активність шпигунського ПЗ під назвою Exodus з 2016 до початку 2019 року.

Стало відомо, що додатки вдало маскувалися під інші, тому користувачі не могли ніяк помітити підступу. Та що там користувачі Google так і не змогла виявити шкідливі програми, що доводить Google не здатна контролювати кожен додаток, яке з’являється в Play Market, яким користується більше мільярда користувачів. Шкідливий додаток роками існувало в магазині.

Запускаючи додаток користувач давав йому дозвіл на доступ до мобільного номером IMEI (унікального номера для ідентифікації мобільних телефонів). Після чого могло передавати особисті дані користувача на сервер зловмисників. про кількість постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що дві третини антивірусів для Android не пройшли тести і тільки одна третина антивірусів для Android відповідають базовим стандартам AV-Comparatives.

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Так, вони змогли виявити більше 30% шкідливих додатків і не мали помилкових спрацьовувань.

Результати досліджень оприлюднила незалежна австралійська організація AV-Comparatives, яка протестувала 250 антивірусних додатків для платформи Android.

У повідомленні говориться, що тести показали, що лише 80 антивірусів відповідають базовим стандартам AV-Comparatives, тобто змогли виявити більше 30% шкідливих додатків (ідентифікованих не раніше 2018 року) і не мали помилкових спрацьовувань. За словами дослідників, серед невдах були і такі антивіруси, які відзначали самі себе як потенційно небезпечні програми.

Причина, насправді, доволі проста. Всі ці програми розробили непрофесіонали, які поняття не мають про питання безпеки. Так, більшість з них насправді не сканують код додатків, замість цього використовують чорні або білі списки. Найчастіше такі псевдоантивирусы, наприклад, можуть пропускати всі шкідливі програми, що використовують у своїх файлах назви популярних програм.

Раніше Hyser писав про те, що фахівці розповіли, потрібні антивіруси для Android.

Також Hyser повідомляв, що новий Android-вірус знищує батарею.

Нагадаємо, що вірус для Mac ставить під загрозу безпеку здійснення операцій з криптовалютами.