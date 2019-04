Російський пожежний врятував життя кота і був нагороджений губернатором

Російський пожежник врятував життя кота і став героєм відео.

Подія трапилася в Магадані, передає Сьогодні. Там під час пожежі постраждала жінка, собака, а також два кота. Тварини серйозно надихалися чадним газом і довелося проводити реанімаційні дії.

На відео потрапила реанімація кота. Видно, як він знаходиться в кисневій масці, а пожежник стимулює його дихальні шляхи. На задньому плані видно, як інший дихає самостійно.

За те, що пожежники відкачали котів, губернатор Магаданської області їх нагородив.

View this post on Instagram

У Магадані пожежники “відкачали” кішок, яких витягли з пожежі. Нічого кращого ви сьогодні не побачите. Пожежа сталася близько 11 години в будинку по Колымскому шосе. З квартири евакуювали жінку і собаку, а потім двох котиків. Пожежні застосували реанімаційний набір і почали відкачувати тварин. Як повідомили “Досить”, котиків врятували і відвезли у ветлікарню. #mgdn #vesmagadan

A post shared by ІА Вельми (@vesma.today) on Mar 27, 2019 at 8:39pm PDT

Нагадаємо, в Одесі, на вулиці Краснова горіла квартира.

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області, 30 березня, в 10:15 рятувальникам надійшов сигнал про те, що на вулиці Краснова горить квартира на п’ятому поверсі житлового будинку, передає Политека.

Прибулі на місце події рятувальники встановили, що горить домашнє майно в квартирі.

Через 30 хвилин пожежники ліквідували загорання на площі 3 кв. м. На місці пожежі було знайдено тіло загиблого чоловіка.

Особистість загиблого встановлюється.

Раніше Hyser писав, що у Вінницькій області сталося небезпечне ПП з дитиною. В селі Бахтин Вінницької області 29 березня 13-річний хлопчик застряг в металевих конструкціях на покинутій фермі.

Вибори президента України: Зеленський переміг у 80% областей країни

Головне

За допомогою спецобладнання рятувальникам вдалося врятувати хлопчика. Після чого передали лікарям «швидкої».

«Вивільнення дитини ускладнювалося тим, що під час проведення рятувальних робіт існувала загроза прокручування махового колеса, що могло призвести до більш тяжких наслідків», – сказано в повідомленні. Також в Держнс закликали батьків прищеплювати дітям навички культури в побуті та дбати про їхню безпеку.

До слова, магазини Roshen «знищують» по всій країні.

За кілька років безліч фірмових магазинів Roshen по всій Україні піддалися нападам хуліганів.

Тільки за березень 2019 року магазинах президента було завдано шкоди на суму, що перевищує 200 тисяч гривень.

За останні пару років всього 15 кондитерських магазинів Roshen в Києві, Харкові, Львові та Вінниці піддалися нападам. Про це йдеться в повідомленні прес-служби кондитерської компанії.

У корпорації впевнені, що всі ці напади – справа рук окремих особистостей. Також підкреслюють, що в першу чергу страждає не власник, а відвідувачі і співробітники магазинів.

Нагадаємо, що в центрі міста спалахнув ТРЦ (фото, відео)

Як повідомляв Hyser, на курорті Куршевель сталася пожежа: є жертви

Також Hyser писав, що в монастирі на Закарпатті сталася пожежа: є жертви.