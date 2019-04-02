Вчені попередили про перші ознаки психозу: можна не помітити

Експерти назвали топ-5 перших ознак психозу.

Психологи повідомляють, що важливо на ранній стадії визначити психічний розлад, повідомляє «Хвиля».

Виникнення розладу може бути викликано як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Щоб не допустити психічних відхилень, на кшталт шизофренії або депресії потрібно завжди відчувати себе і стан своєї душі.

Ці п’ять ознак допоможуть визначити психоз на початковій стадії:

Порушення сну

Людина з порушенням психіки і назріваючим психозом безповоротно втрачає нормальний сон: вночі страждає безсонням, а вдень намагається зібратися з думками і побороти сонливість. Цікаво відзначити, що в такому випадку сну немає ні вдень, ні вночі.

Порушення мовлення

Досить часте явище, коли у людини зароджується психоз, він починає демонструвати деякі дивацтва в мовленні. Наприклад, вкрай різко міняти теми розмови, забувати слова з пропозиціями і так далі. Це дуже важливо звертати увагу і консультуватися з психологами.

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Суспільство

Тривога і паніка

Необґрунтовано часті напади тривоги – один з перших важливих «дзвіночків», а це сигналізує про необхідність відвідування грамотного фахівця, який допоможе визначити причину такої поведінки. Тому що такий стан зазвичай наростає і охоплює людину все сильніше панічними атаками.

Депресія

Класична депресія, симптоми якої давно відомі практично кожному, сама по собі вважається тривожним симптомом. І вже при першому прояві слід вдатися до допомоги психологів.

Галюцинації

У вкрай тяжких випадках людина починає відчувати зорові, слухові або тактильні галюцинації. І це досить страшно, адже чути чужі голоси і бачити те, чого інші не бачать, може призвести до серйозних наслідків.

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