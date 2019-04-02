Медики розкрили корисні властивості авокадо: рятує життя

Авокадо – це дивовижний фрукт, який цінується своїм складом серед любителів здорового харчування.

У складі авокадо високий вміст таких вітамінів, як A, C, B6, B1, B9, E, а також таких макро – і мікроелементів, таких як калій, кальцій, магній, натрій, мідь, залізо. Про користь авокадо повідомляє портал «Акценти».

Авокадо має здатність очищати кров від шкідливого холестерину, в якому міститься безліч шкідливих речовин для нашого організму. Також авокадо має олеїновою кислотою, яка не дає холестериновым утворюватися бляшкам.

Змз ж цей фрукт можна вживати для підтримки імунної системи. Все тому, що цей фрукт допомагає боротися з безліччю різних вірусів і бактерій. А ще він містить величезну кількість корисних вітамінів і мікроелементів.

До того ж авокадо чудово справляється з процесами старіння на клітинному рівні, що позначається на зовнішньому вигляді шкіри обличчя і стан волосся.

Застосування авокадо чудово позначиться на вашій пам’яті та розумової діяльності. Також він може значно поліпшити роботу судин.

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Суспільство

Авокадо – це потужний антиоксидант, що перешкоджає руйнівної дії незв’язаних радикалів ззовні. Цей фрукт зміцнює кістки і зуби, завдяки наявності в ньому кальцію та фосфору.

Однак, авокадо може і негативно впливати на організм.

Так, не слід застосовувати авокадо тим людям, у яких алергія на цитрусові.

Ні в якому разі не можна вживати всередину кісточки авокадо. З-за того, що в них містяться токсичні речовини, вони здатні завдати шкоди людському організму.

До того ж, вживати банани рекомендується далеко не всім. Так небажане вживання цього екзотичного фрукта:

Людям із захворюваннями нирок

Людям з кишковими розладами

Людям з підвищеним згортанням крові

Людям із серцевими недугами

Діабетикам

Людям з хворобами печінки та жовчного міхура

Людям із захворюваннями нирок

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