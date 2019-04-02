Знаменитий дизайнер BMW перейшов у Rolls-Roycе

Дизайнер BMW змінив місце роботи і перейшов у Rolls-Royce.

Мова йде про відомого словацького фахівця Йозефа Кабаняче, передає Avtodream. Він з 2017 року працював у німецькій компанії. Фахівець почав кар’єру в двадцять років і був наймолодшим дизайнером в історії Volkswagen. Після цього Кабань пробував свої сили в Skoda і Audi.

Тепер дизайнером BMW є Домагой Дукеч.

Нагадаємо, жителі Німеччини, у яких старі авто, останнім часом змушені від них позбавлятися, щоб не платити великі податки і страховку.

До того ж деякі німецькі міста вже «забанили» старі дизельні авто.

У німецьких автомобілістів є два шляхи позбутися від старого авто. Причому просто кинути його на вулиці чи на якій-небудь звалищі не можна – за це можуть оштрафувати на 3 000 євро.

Тому німцям доводиться здавати машини на утилізацію в спеціальний пункт. Це коштує 100 євро + витрати на транспортування. Якщо з машини знімають запчастини, то власник одержує грошову компенсацію в розмірі кількох сотень євро.

Крім того, деякі німецькі автомобілісти здають свої машини автовиробникам. Однак, тільки в тому випадку, якщо у них оригінальні запчастини. Автовиробники це суворо контролюють.

При утилізації автомобіль розбирають до кузова, який потім відправляють під прес.

Раніше німецька організація технічного нагляду TÜV вибрала 18 кращих старих моделей в ціновому діапазоні до 5000 євро, причому левова частка в цьому списку — також машини японського виробництва, причому в основному моделі Toyota.

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Зазначимо, що в Україні зараз діє другий період легалізації автомобілів з європейської реєстрацією (до 24 травня). Термін пільгового розмитнення «евроблях» (коли можна було сплатити лише 50% акцизного збору і істотно заощадити) закінчився 22 лютого і влади вирішили його не продовжувати. Тепер розмитнити авто можна буде тільки за повними ставками митних тарифів.

У зв’язку з лібералізацією імпорту б/у машин та пільгової легалізацією авто на єврономерах продажі нових іномарок в Україні впали. Так, за перші два місяці 2019 року в цьому сегменті було продано всього 11 тисяч штук. Лідером продажів в лютому стала французька марка Renault, а от та сама Toyota виявилася на почесному другому місці з результатом 719 реалізованих машин.

Також багато вибирали новенькі машини KIA, Hyundai, Nissan, Skoda, Volkswagen, Mazda, BMW і Peugeot.

Звання «бестселер лютого» отримав KIA Sportage, якому віддали перевагу 413 українських автомобілістів.

Нагадаємо, зараз BMW обвалила ціни на електрокари.

Як повідомляв Hyser, неймовірні моделі Rolls-Royce.

Також Hyser писав, BMW готує до презентації нову версію X1.