Росіяни не захотіли об’єднуватися з білорусами

Росія і Білорусь не повинні об’єднуватися. Про це говорять дані опитування ВЦВГД, пише газета «Известия».

Проти об’єднання висловилися 48 відсотків опитаних. Також з’ясувалося, що 30 відсотків респондентів вважають сьогоднішні зв’язку держав нормальними, 22 відсотки — дружніми, 15 відсотків — хорошими і добросусідськими.

Ворожість зазначив кожен сотий опитаний, на напруженість у відносинах вказали дев’ять чоловік із ста.

Примітно, що 51 відсоток респондентів вперше в ході опитування почули про плани створити Союзну державу. 39 відсотків «щось чули» про це, і лише 10 відсотків добре знають про об’єднання.

Телефонне опитування «ВЦИОМ-Супутник» проводився 15 січня 2019 року. Участь у ньому взяли 1,6 тисячі осіб.

Раніше 2 квітня стало відомо, що Росія надасть Білорусі кредит у розмірі до 600 мільйонів доларів. Виділені гроші підуть на погашення боргу за раніше взятими у Москви кредитами.