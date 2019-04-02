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Діти рок-зірок, які виглядають точнісінько як їх круті батьки

02.04.2019

Не дивно, що діти схожі на своїх батьків, адже у них тече одна і та ж кров, та й гени відіграють свою важливу роль. Але уявіть, як круто побачити точну копію своєї улюбленої рок-зірки, коли сама зірка вже зовсім не молода, або й зовсім вже не живе на цьому світі. Далі ви знайдете дітей відомих рок-зірок, багато з яких продовжили справу своїх бунтарських батьків і теж стали музикантами.

Пол Маккартні з The Beatles і Джеймс Маккартні

 

Джон Леннон із The Beatles і Шон Леннон

 

Джордж Харрісон The Beatles і Дхані Харрісон

 

Рінго Старр з The Beatles і Зак Старкі

 

Мік Джаггер Rolling Stones і Джеймс Джаггер

 

Кіт Річардс з The Rolling Stones і Олександра і Теодора Річардс

 

Курт Кобейн з Nirvana, Кортні Лав з Hole і Френсіс Бін Кобейн

 

Боно з U2 і Єва Хьюсон

 

З Aerosmith стівен Тайлер і Лів Тайлер

 

Ленні Кравіц і Зої Кравіц

 

Філ Коллінз і Лілі Коллінз

 

Стінг і Еліот «Коко» Самнер

 

З Eurythmics енні Леннокс і Талі Леннокс

 

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