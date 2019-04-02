Діти рок-зірок, які виглядають точнісінько як їх круті батьки

Не дивно, що діти схожі на своїх батьків, адже у них тече одна і та ж кров, та й гени відіграють свою важливу роль. Але уявіть, як круто побачити точну копію своєї улюбленої рок-зірки, коли сама зірка вже зовсім не молода, або й зовсім вже не живе на цьому світі. Далі ви знайдете дітей відомих рок-зірок, багато з яких продовжили справу своїх бунтарських батьків і теж стали музикантами.
Пол Маккартні з The Beatles і Джеймс Маккартні
Джон Леннон із The Beatles і Шон Леннон
Джордж Харрісон The Beatles і Дхані Харрісон
Рінго Старр з The Beatles і Зак Старкі
Мік Джаггер Rolling Stones і Джеймс Джаггер
Кіт Річардс з The Rolling Stones і Олександра і Теодора Річардс
Курт Кобейн з Nirvana, Кортні Лав з Hole і Френсіс Бін Кобейн
Боно з U2 і Єва Хьюсон
З Aerosmith стівен Тайлер і Лів Тайлер
Ленні Кравіц і Зої Кравіц
Філ Коллінз і Лілі Коллінз
Стінг і Еліот «Коко» Самнер
З Eurythmics енні Леннокс і Талі Леннокс