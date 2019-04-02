У Києві п’яний водій «Гелендваген» врізався у Mitsubishi на парковці і зачинився в салоні авто

У Києві на парковці супермаркету Novus за адресою вулиця Здолбунівська, 7г сталася аварія за участю автомобілів Mercedes G-класу і Mitsubishi Lancer.

Водій Mercedes знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння і ледве тримався на ногах. Крім того, за словами поліції в цей же вечір він влаштував ще одну аварію.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталося в понеділок, 1 квітня, близько 21:30.

За словами очевидців, водій позашляховика Mercedes в стані алкогольного сп’яніння заїхав на парковку супермаркету Novus за адресою вулиця Здолбунівська, 7г. Автомобіль рухався по дорозі дивно — то гальмував, то знову набирав швидкість. У цей момент з парковки супермаркету виїжджала жінка на Mitsubishi Lancer. Чоловік на Mercedes не помітив їде йому назустріч автомобіль і врізався в нього.

Після зіткнення, водій позашляховика спробував сховатися з місця, проте його вдалося зупинити і затримати. У нього були всі ознаки алкогольного сп’яніння, чоловік ледве стояв на ногах і не міг нічого сказати. З-за аварії жінка-водій Lancer було сильне стан шоку. Їй викликали швидку допомогу. Прибулі на місце поліцейські, повідомили, що чоловік на Mercedes влаштував ще одну аварію в цей вечір, на вулиці Березняківській, після чого втік з місця. Водій позашляховика відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові і закрився в машині на задньому сидінні. Його, приїхавши на місце подій, друзі сказали, що він погано себе почуває і теж викликали.

У результаті аварії обидва автомобілі отримали сильні пошкодження передніх частин. У Mitsubishi Lancer розбиті передній бампер, капот і ліве крило і спрацювали подушки безпеки. На місці працювали кілька автомобілів патрульної поліції і дві «швидкі». Деталі пригоди встановить слідство.