Відома художниця загинула від отруєння газом у Львові у власній студії

Засновниця відомої Школи мистецтв у Львові Оксана Бондарук загинула у власній студії.

Трагедія трапилася в ніч на 1 квітня. За попередніми даними, 47-річна художниця отруїлася чадним газом у приміщенні багатоповерхового будинку, яке обладнали як студію мистецтв.

Також медики госпіталізували її чоловіка.

«1 квітня близько 4:40 в квартирі на вул. Свєнціцького, 13 (Шевченківський район), внаслідок ймовірного отруєння чадним газом загинула жінка, 1972 року народження. Також в стані середнього ступеня тяжкості в обласну клінічну лікарню госпіталізували чоловіка 1969 року народження», — йдеться в повідомленні в прес-службі Львівської міської ради.

За даними ЗМІ, жінка купала свою собаку у ванній, де була газова колонка. В цей час її чоловік включив на кухні механічну витяжку і вона створила зворотну тягу. Продукти згоряння почало затягувати в приміщення і Бондарук отримала смертельну дозу.

Поліцією області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок»). Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.