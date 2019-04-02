Гонтарєва з родиною забрали свої вклади з чотирьох банків

Валерія Гонтарєва

Валерія Гонтарєва опублікувала декларацію вже після звільнення

з посади голови Нацбанку за минулий рік. Так, її молодший син, Микита 5

вересня купив квартиру в Києві 113,86 кв. м вартістю 17 338 грн. А старший

син, Антон, 13 грудня став власником земельної ділянки 930 кв. м вартістю

656 503 грн і вдома 236,4 кв. м в селі Северинівка Макарівського району Київської

обл.

«Раніше ця нерухомість належала Валерії Олексіївні. Тобто екс-глава НБУ переписала свою нерухомість на дітей і по декларації більше не має земельних ділянок і квартир в Україні», – повідомляє «Антикор».

Також екс-глава НБУ продала свій Porsche Panamera, а Антон

Гонтарєв позбувся Mercedes Benz G55. У власності у Гонтарєвої залишився

тільки Porsche Cayenne 2013 р за 857 299 грн.

У 2018 р Валерія Гонтарєва отримала 307 633 грн зарплати

London School of Economics. А також 4 666 929 грн відсотків у державному «Укрексімбанку»,

26 833 грн інвестиційного прибутку в НПФ НБУ, 47 093 грн «балів програми

лояльності» від банку «Кредит Дніпро» Віктора Пінчука, 600 000 грн від продажу

Porsche Panamera і 40 грн дивідендів у «Київобленерго».

«На початок цього року Валерії Гонтарєвої на рахунках в «Укрексімбанку»

1 892 грн, $3 756 639, а також у HSBC UK Bank 2 447 фунтів стерлінгів. Цікаво,

що на початок минулого Гонтарєва мала в «Укрексімбанку» $4 808 029. Тобто її

депозит в держбанку зменшився на $1 млн. В минулому році Антон Гонтарєв

«обнулив» свої депозити в розмірі 200 тис. грн у «Пумб» Ахметова і 200

тис. грн у державному «Приватбанку». Чоловік, Олег, вивів з банку

«Кредит Дніпро» депозити 1 млн грн і $2 852, залишивши на рахунку 20,7 тис. грн», –

зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Гонтарєва подала пакет документів в міграційну службу, необхідний для виїзду на постійне місце проживання у Великобританії. А Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження щодо можливих недостовірних відомостей у декларації. А Апеляційний суд Києва скасував рішення Національного антикорупційного бюро про закриття справи щодо можливих недостовірних відомостей у декларації Гонтарєвої.

Крім того НАПК відмовилося надати результати повній

перевірки електронної декларації Гонтарєвої за 2016 рік. Також стало відомо,

що розслідування, пов’язані з Гонтарєвої та її

партнерами, зрушилися з мертвої точки.