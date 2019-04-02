Результати виборів в Україні: карта голосування по областях

Центральна виборча комісія завершує підрахунок голосів у першому турі на виборах президента України.

Вже зараз можна побачити, за яких з кандидатів голосували в різних областях.

Так, лідер першого туру виборів, Володимир Зеленський, переміг у 19 областях України. Кращий результат йому забезпечили жителі Дніпропетровської області, де він отримав підтримку понад 45% виборців.

Учасник другого туру, чинний глава держави Петро Порошенко, у свою чергу, переміг тільки у двох областях – Львівській та Тернопільській, набравши 35% і 24% голосів виборців.

Посіла третє місце і втратила шанси на другий тур Юлія Тимошенко перемогла тільки в Івано-Франківській області, де її підтримали 22,58% виборців.

Посів четверте місце Юрій Бойко також зумів домогтися перемоги в двох областях. Кращі результати забезпечили йому Луганська і Донецька області. Там він отримав 43% і 36% відповідно.