У Росії запропонували ввести п’ять нових податків

У Мінфіні запропонували включити в Податковий кодекс (ПК) п’ять нових голів – про екологічний податок, утилізаційний збір, збір з користувачів автодоріг, податок з операторів зв’язку і про готельний збір; так може бути реалізована кодифікація основних діючих неподаткових платежів.

На порталі проектів нормативних правових актів був опублікований законопроект Мінфіну про кодифікації неподаткових платежів – для публічного обговорення і його антикорупційної експертизи.

Документ переносить в ПК чинне регулювання основних неподаткових платежів, однак поки без зміни ставок та правил сплати.

Мова йде про таких пунктах, як «Екологічний податок», «збір», «Збір за користування автомобільними дорогами федерального значення», «Податок на операторів мережі зв’язку загального користування». Крім того, «Готельний збір» з’явиться в розділі кодексу про місцеві податки.

Мінфін готував цей законопроект більше року, повідомляє «Комерсант».

Відзначається, що бізнес, припускаючи, що цей крок призведе до зростання фіскальної та адміністративної навантаження, на з’їзді РСПП 14 березня звертався до президента Росії Володимиру Путіну з проханням не поспішати з включенням «неналогов» в НК.

Побажання «не поспішати з цим питанням» Путін перенаправив першому віце-прем’єру і голові Мінфіну Антона Сілуанова.

Проте на колегії Мінфіну 26 березня ініціатива обговорювалася в якості одного з ключових напрямів роботи відомства. Тоді ж прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевнив присутніх, що внесення неподаткових платежів в ПК не призведе до збільшення фіскального навантаження.

Бізнес сподівається, що побажання президента «не поспішати» закріплять в його доручення за підсумками з’їзду РСПП, і не вважає питання про кодифікацію «неналогов» остаточно вирішеним.

Відзначається також, що сприйняття підприємцями ініціатив Мінфіну змінюється. У листопаді 2018 року відомство доповнило законопроект главою про податок на утилізацію товарів і упаковки, що викликало шквал обурення у бізнесу, у якого в даний момент є вибір – платити екологічний збір або самостійно збирати і утилізувати утворювані відходи.

Бізнес вважав, що ця пропозиція суперечить суті реформи управління відходами, скасовуючи можливість самостійної утилізації відходів компаніями.

Також за самостійну реалізацію відповідальності бізнесу за відходи завжди виступало Мінприроди. Компанії вже почали створювати галузеві асоціації для самостійного збору та утилізації відходів і інвестувати в інфраструктуру, а визнання їх платниками збору без винятків позбавляло сенсу дані інвестиції.

Новий драфт документа залишає принцип самостійної утилізації компаніями відходів від використання товарів і упаковки в форматі податкових відрахувань з суми збору.

Відрахуванню підлягає маса відходів від використання товарів і упаковки, яка утилізується компаніями; сума буде відніматися із збору на підставі договору з регіональним оператором або компанією і самих актів утилізації.

Представник асоціації РАТЕК (об’єднує Apple, Samsung, Sony та ін) Антон Гуськов заявив, що «ми підтримуємо переклад платежу в ПК, але важливо, що збереглася можливість самостійної реалізації відповідальності виробниками та імпортерами». Він пояснив, що «це допомагає вирішити проблему з відходами, адже початкова мета – не податок, а можливість забезпечити утилізацію».

Крім включення зборів в ПК Мінфін пропонує занурити в нього в якості держмита ще ряд платежів, які стягуються за надання відомостей з держреєстрів (госрегистров), таких, наприклад, як внесення змін, перегляд і так далі.

Проти включення таких платежів до ПК бізнес не заперечує.

Нагадаємо, 1 березня на сайті Мінфіну були опубліковані матеріали, згідно з якими у ПК пропонується включити ряд неподаткових платежів.

Серед них були плата за негативний вплив на навколишнє середовище, а також екологічний та курортний збір, плата за користування різними державними реєстрами і регістрами.