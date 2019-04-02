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У школі США сталася стрілянина

02.04.2019

В школе США произошла стрельбаІнцидент стався в штаті Арізона. В результаті стрілянини постраждав один школяр, його госпіталізували.

Підліток влаштував стрілянину в одній зі шкіл американського штату Арізона, повідомив місцевий відділ з питань освіти на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в місті Прескот. Молодий чоловік потай проніс на територію школи пістолет і поранив іншого учня.

Поліцейські затримали стрільця. Потерпілий під час стрілянини був доставлений в лікарню на вертольоті.

За попередніми даними, напад мав спланований характер.

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