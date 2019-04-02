Жириновський пригрозив Україні загибеллю

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Росія чекає атаки з боку України, щоб повністю її знищити.

Він додав, що країна-агресор нібито не хоче брати на себе відповідальність оголошення війни і тому сподівається на провокацію.

Нахабними погрозами депутат нелегітимною Держдуми вибухнув в ефірі пропагандистської програми “Недільний вечір з Володимиром Соловйовим” на телеканалі “Росія 1”.

“Залишилося тільки вам оголосити війну нам, і від вас нічого не залишиться! Але ми не будемо оголошувати першими. Ми чекаємо, коли ви, нарешті, обнаглеете!” — вигукнув неадекватний Жириновський.