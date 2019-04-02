Бойовики різко загострили ситуацію на Донбасі: втратили вісім осіб і БМП

1 квітня на Донбасі противник 18 разів порушив режим припинення вогню, при цьому п’ять разів застосувавши заборонений “Мінськом” озброєння.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” ворог обстріляв наших захисників п’ять разів:

двічі – зі стрілецької зброї – поблизу селища Піски;

з станкових протитанкових гранатометів – близько міста Авдіївка;

з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Новотроїцьке;

з великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” противник здійснив 13 обстрілу:

шість разів – з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Кримське;

двічі – з міномета калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новолуганское;

двічі – з міномета калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у селища Золоте-4;

з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Погоди;

з великокаліберних кулеметів – у районі хутора Вільного і Новотошковского.

Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.

На обстріл противника Об’єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох і поранивши шістьох окупантів. Також вогнем знищено бойова машина піхоти російсько-німецьких окупаційних військ.

З початку поточної доби ворог обстріляв з мінометів калібрів 120 і 82 мм наших захисників в районі смт Верхнеторецкое, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід”. Втрат серед особового складу немає.

Підрозділ, яке потрапило під його вплив супротивника, відповіла на обстріл з застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються.

Об’єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню, додали в штабі ООС.