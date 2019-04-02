Атака на мережу заправок «Мустанг» в Одеській області: рейдери нахабно йдуть ва-банк?

Діючу мережу автозаправок «Мустанг» з восьми станцій, розташованих в Одеській області, більше двох років намагаються забрати у законних власників. Вони зв’язують активні дії рейдерів з ТОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал».

Власники мережі заправок не сумніваються, що Фінансова компанія «Централ Капітал», використовуючи нестабільність банків і прогалини в чинному законодавстві України, купувала кредитні портфелі банків-банкрутів, а далі, діючи нібито в рамках законодавства, намагалася присвоювати нерухоме майно, яке було предметом забезпечення за кредитними договорами.

Автозаправки були предметами застави за кредитними договорами, укладеними ПФ «Мустанг» і ТОВ «Ніагара» з ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна». Але в період пам’ятного «банкопаду», а саме 28.08.2015 р. між ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» і ТОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал» було укладено договір відступлення прав вимоги (договір цесії). Банк «Петрокоммерц-Україна» передав ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» свої права вимоги за кредитними договорами, а також за договорами забезпечення (іпотеки, застави) по ряду компаній, у тому числі, ЧФ «Мустанг» і ТОВ «Ніагара».

За рішенням Нацбанку України від 22 квітня 2016 р. була розпочата процедура ліквідації банку «Петрокоммерц-Україна». Уповноваженою особою тимчасової адміністрації банку Гулеєм А. В. за результатами перевірки угод, укладених банком протягом одного року, а саме, з 18.03.2015 р. по 17.03.2016 р., договір поступки прав вимог, укладений між ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» і ТОВ «ФК «Централ Капітал», визнаний нікчемним, і всім сторонам як кредитних договорів, так і договорів забезпечення, було повідомлено про нікчемність зазначеної угоди. Зокрема, повідомлення про нікчемність договору було 17.05.2016 р. направлено ТОВ «ФК «Централ Капітал» з вимогою про негайне повернення всіх оригіналів документів, що були передані йому за договором відступлення прав вимоги (цесії) та за договором про передачу прав за договорами забезпечення (іпотеки, застави), обидва договори від 28.08.2015 року.

Це повідомлення було отримано уповноваженою особою ТОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал» в той же день, згідно з позначкою у повідомленні про вручення.

Незважаючи на це, всупереч нормам чинного законодавства, ТОВ «ФК «Централ капітал» направляло вимоги про дострокове повернення кредитних коштів боржників та поручителів. Вони, діючи в межах законодавства, не виконували протиправні вимоги. Тоді ФК «Централ Капітал» 18.08.2016 р. звернулося з заявами про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання за собою права власності на іпотечне майно до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тверської Інесі Володимирівні, і вона задовольнила ці заяви.

02.09.2016 р. ТОВ «ФК «Централ Капітал» продало нерухоме майно ТОВ «Сфера бізнесу» (код ЄДРПОУ 40668128) за договорами купівлі-продажу, посвідченим тим же приватним нотаріусом. Вважаючи такі дії приватного нотаріуса протиправними, власники ТОВ «Свикон», ЧФ «Мустанг», ТОВ «Ніагара», ПП «Косвас», ТОВ «Мале сільськогосподарське підприємство АЗС-Нива-1» звернулися зі скаргою в Комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2016 року скарга була задоволена повністю, дії з державної реєстрації права власності за ТОВ «ФК «Централ капітал» і ТОВ «Сфера бізнесу» визнані протиправними і скасовані. Приватний нотаріус оскаржив цей наказ Мін’юсту, тому що їй начебто не направляли матеріалів скарг, і він після судових розглядів був скасований фактично з-за формальних процедурних порушень.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 9 березня 2017 р. за адміністративним позовом ЧФ «Мустанг», ТОВ «Ніагара» та інших вищеназваних підприємств до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тверської Інесі Володимирівні визнані протиправними і скасовані всі рішення про реєстрацію права власності за ТОВ «ФК «Централ капітал» і ТОВ «Сфера бізнесу». Надалі виграли позов підприємства прийняли рішення про продаж своїх об’єктів ТОВ «Люнакс».

Однак на шляху законних власників і керуючих майном ЧФ «Мустанг» до сьогоднішнього дня постають все нові лави рейдерів, які спираються на плечі безпринципних юристів.

Продовження слідує…