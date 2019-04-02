OTP Bank отримав сім мільйонів штрафу від Нацбанку

Національний банк України оштрафував OTP Bank на 7,142 млн
грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу, повідомила
прес-служба фінрегулятора.
НБУ застосував до OTP Bank два види санкцій – штраф і
письмове застереження – за підсумками перевірки з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.
OTP Bank оштрафований на 7,142 млн грн за ризикову
діяльність, яка полягала у проведенні з березня 2017 року по червень 2018 року
фінансових операцій по перерахуванню коштів клієнтів, згідно з договорами
інкасації коштів на 700 млн грн іншим банкам. Ці кошти клієнтів банку
отримували від інших юросіб в основному як переуступку прав вимоги, оплату за
договорами факторингу.
За даними НБУ, в подальшому ці кошти інкасаторами
доставлялися готівкою у фінансові установи і використовувалися в тому числі для
видачі кредитів готівкою фізичним особам та розрахунків з фізичними особами за
сільськогосподарську продукцію. Але, за інформацією Нацкомфінпослуг, в 2017-2018
роки цей банк не видавав кредити фізособам.
«Характер і наслідки зазначених фінансових операцій дають
підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані зокрема з легалізацією
кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку»,
— стверджують в НБУ.
При цьому банк не здійснив заходи для з’ясування суті
вищезазначених фінансових операцій.
НБУ викрив OTP Bank у неналежному виконанні обов’язків
забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку
ризиків клієнтів.
Також Нацбанк застосував письмове застереження до OTP Bank
за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;
нездійснення обов’язки щодо національних публічних діячів, їх
близьких осіб або пов’язаних з ними осіб проводити первинний фінмоніторинг
фінансових операцій, учасниками яких є такі особи, у порядку,
визначеному для клієнтів високого ризику; незабезпечення надання НБУ
повної і достовірної інформації.
Раніше SKELET-info повідомляв, що OTP Bank продав борг «Інтерпайпу» майже задарма.