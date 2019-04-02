OTP Bank отримав сім мільйонів штрафу від Нацбанку

Національний банк України оштрафував OTP Bank на 7,142 млн

грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу, повідомила

прес-служба фінрегулятора.

НБУ застосував до OTP Bank два види санкцій – штраф і

письмове застереження – за підсумками перевірки з питань запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.

OTP Bank оштрафований на 7,142 млн грн за ризикову

діяльність, яка полягала у проведенні з березня 2017 року по червень 2018 року

фінансових операцій по перерахуванню коштів клієнтів, згідно з договорами

інкасації коштів на 700 млн грн іншим банкам. Ці кошти клієнтів банку

отримували від інших юросіб в основному як переуступку прав вимоги, оплату за

договорами факторингу.

За даними НБУ, в подальшому ці кошти інкасаторами

доставлялися готівкою у фінансові установи і використовувалися в тому числі для

видачі кредитів готівкою фізичним особам та розрахунків з фізичними особами за

сільськогосподарську продукцію. Але, за інформацією Нацкомфінпослуг, в 2017-2018

роки цей банк не видавав кредити фізособам.

«Характер і наслідки зазначених фінансових операцій дають

підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані зокрема з легалізацією

кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку»,

— стверджують в НБУ.

При цьому банк не здійснив заходи для з’ясування суті

вищезазначених фінансових операцій.

НБУ викрив OTP Bank у неналежному виконанні обов’язків

забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку

ризиків клієнтів.

Також Нацбанк застосував письмове застереження до OTP Bank

за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;

нездійснення обов’язки щодо національних публічних діячів, їх

близьких осіб або пов’язаних з ними осіб проводити первинний фінмоніторинг

фінансових операцій, учасниками яких є такі особи, у порядку,

визначеному для клієнтів високого ризику; незабезпечення надання НБУ

повної і достовірної інформації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що OTP Bank продав борг «Інтерпайпу» майже задарма.